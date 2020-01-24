Зеленский на встрече с Нетаньяху обратился ко всем евреям

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху обратился ко всем евреям. Это он сделал во время совместного брифинга, который транслировал Офис президента.

Зеленский зачитал письмо, адресованное всем евреям по поводу трагедии Холокоста. Он рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну.

"Я хотел бы вам сказать откровенно, это честь - представлять украинский народ и почитать память жертв Холокоста. Украинский народ как никто понимает трагедию и большое количество потерянных жизней, украинских евреев", - заявил Зеленский.

Украинский президент уточнил, что стороны обсудят усиление и углубление взаимоотношений Украины и Израиля, сотрудничество в сфере IT и туризма, а также, как противостоять против посягающих сил и режимов.

Также Зеленский обратился к евреям и рассказал три истории украинцев.

В первой говорилось о заведующей садика в Крыму, которая прятала еврейских детей и выдавала их за крымских татар.

Вторая история о пленном концлагеря, украинском священнике, который отказался от досрочного освобождения.

Третья история - о семье, где было четыре брата. Трое из них стали жертвами Холокоста и были расстреляны оккупантами, которые ворвались в Украину.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что из-за огромного интереса к Всемирному форуме памяти Холокоста было ограниченное количество мест и многим жертвам Холокоста не удалось попасть на форум. Поэтому он отдал свое место.

Отметим, российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могли встретиться в Израиле на этом форуме. Но, так как украинского президента там не было, встреча не состоялась.