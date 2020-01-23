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Зеленський не піде на форум з Голокосту в Ізраїлі

Новини » Політика     23.01.2020 - 10:03
Зеленський не піде на форум з Голокосту в Ізраїлі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський віддав своє місце на форумі з Голокостуі

Президент Володимир Зеленський заявив, що не піде на форум з Голокосту в Ізраїлі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Зеленський розповів, що через величезний інтерес до Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту обмежена кількість місць і важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю трагедію.

"Вирішили передати моє місце і місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно... Але на основний захід повинні потрапити ті, хто на це більше заслуговує.", - зазначив він.

Зеленський не піде на форум з Голокосту в Ізраїлі

Раніше повідомлялося, що український президент візьме участь у п'ятому Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський розпочав робочий візит в Ізраїль. У нього заплановані зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.

Зазначимо, російські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. В Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президента може відбутися.

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