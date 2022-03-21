Зеленський вручив українським розвідникам державні нагороди

"Особисто вручив державні нагороди нашим розвідникам. Прошу поставитися з розумінням - я не можу назвати публічно їх імен. Але повірте, що внесок цих людей в нашу оборону настільки вагомий, що орден і звання Герой України для них - це мінімум, який ми можемо їм дати. Щоб просто віддячити...

Їм та усім нашим героям, завдяки яким ми тримаємося, і не погано, а Україна - живе. Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Відео: відеозвернення Володимира Зеленського вночі 21 березня