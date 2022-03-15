Зеленський підписав указ про нагородження 234 воїнів ЗСУ за мужність і героїзм

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 234 військових ЗСУ за героїзм і особисту мужність і відвагу у відбитті ворожих атак і битвах з російськими окупаційними військами

Про це 15 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовців Збройних сил України, які виявили особисту мужність, героїзм у боротьбі за Україну, за нашу незалежність", - сказав президент.

Серед них - 59 українських воїнів були нагороджені вже посмертно.

"Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу. Вічна вдячність всім нашим героям. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.