Зеленский вручил украинским разведчикам государственные награды

"Лично вручил государственные награды нашим разведчикам. Прошу отнестись с пониманием - я не могу назвать публично их имен. Но поверьте, что вклад этих людей в нашу оборону настолько весомый, что орден и звание Герой Украины для них - это минимум, который мы можем им дать. Чтобы просто поблагодарить...

Их и всех наших героев, благодаря которым мы держимся, и не плохо, а Украина - живет. Слава Украине!" - сказал Зеленский.

Видео: видеообращение Владимира Зеленского ночью 21 марта