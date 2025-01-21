Си Цзиньпин провел видеозвонок с Путиным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Риа.новости".

Во время разговора Путин и Си обсудили развитие российско-китайского партнерства и стратегическое взаимодействие. Также Путин заявил, что совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах.

"Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках - в Организации Объединенных Наций и ее Совете Безопасности, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом", - заявил Путин.

Отношения между Китаем и РФ

Стоит напомнить, что в 2023 году Си Цзиньпин и Путин договорились об "углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества", и заявили, что отношения между Китаем и РФ вступают "в новую эру".