Си Цзиньпин снова приедет к Путину в Москву, - посол

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию в 2025 году. Он не однократно встречался с Владимиром Путиным после вторжения России в Украину.

Об этом заявил посол Москвы в Пекине Игорь Моргулов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Что не является секретом, так это то, что в приоритетном порядке в следующем году в Россию ожидается приезд председателя Китайской народной республики", - сказал Моргулов российскому государственному агентству РИА Новости.

Путин посетил Китай в феврале 2022 года, провозгласив партнерство "без ограничений" за несколько дней вторжения в Украину. Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом в марте 2023 года. Это был его первый международный визит после переизбрания на третий срок.

Путин снова был в Пекине в мае прошлого года, после своего переизбрания, заявив о "новой эре" отношений, сосредоточенных на противостоянии политике США.

Моргулов также сообщил РИА Новости, что Китай, который воздержался от осуждения 34-месячной войны России против Украины, понимает основу конфликта, "поскольку они сталкиваются со многими из тех же проблем - США и их союзники усиливают давление на Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

По его словам, НАТО якобы "разрабатывает планы по перемещению своей военной инфраструктуры" в регион. По его словам, Россия и Китай должны совместно реагировать на политику США.

"На международной арене наши страны должны ответить дальнейшим "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое Запад пытается проводить в отношении России и Китая", - сказал Моргулов.