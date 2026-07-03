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Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако

13:26 03.07.2026 Пт
2 мин
Ее фото уже распространяется в сети
aimg Юлия Капитонова
Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако Фото: Интерпол активно разыскивает главную подозреваемую (facebook.com)
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Главной подозреваемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако является гражданка Украины Анастасия Березовская. Интерпол уже объявил ее в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Согласно данным Интерпола, речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской.

"Украинка, около 30 лет, которая проживает сейчас в Германии, оставила пакет со взрывчаткой перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева", - пишет издание.

Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в покушении на Ермолаева в МонакоИнтерпол разыскивает гражданку Украины Анастасию Березовскую (Фото: скриншот)

Прокуратура Монако 2 июля санкционировала арест главной подозреваемой. В ведомстве сообщили - уже объявлено "красное оповещение" Интерпола.

Во время совершения преступления женщина была в черной шляпе и всячески пыталась скрыть свое лицо. Именно поэтому все поначалу считали, что это мужчина.

Расследование продолжается. Французские правоохранители продолжают устанавливать всех возможных участников нападения и обстоятельства организации взрыва.

Они уточнили, что расследуют покушение на убийство, а не теракт, как было объявлено сначала.

Покушение на Ермолаева - что сейчас известно

Как писало ранее РБК-Украина, 29 июня у жилого дома в Монте-Карло раздался громкий взрыв. Это произошло после того, как неизвестное лицо оставило у входа рюкзак и скрылось.

В результате инцидента пострадали три человека: бизнесмен из Днепра Вадима Ермолаева, его спутница и 13-летний сын.

Также стало известно, что следствие в Монако заподозрило СБУ в покушении на украинского олигарха.

Подробности читайте в материале РБК-Украина "Кто такой Вадим Ермолаев и что известно о покушении на олигарха в Монако".

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