Зеленский впервые отреагировал на перенос заседания "Рамштайна"

Глава государства подчеркнул, что причина переноса встречи в формате "Рамштайн" "совершенно очевидна" - стихийное бедствие в США требует максимального внимания президента Джо Байдена. Любой лидер при таких условиях остался бы в своей стране.

"Но именно лидерский формат "Рамштайна" особенно важен. Поэтому понимаем, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график", - добавил Зеленский.

По его словам, на "Рамштайне" лучше всего скоординировать с партнерами реализацию содержания плана победы. В первую очередь это касается военных пунктов, которые усилят Украину на фронте.