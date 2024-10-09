Зеленський вперше відреагував на перенесення засідання "Рамштайну"

Глава держави наголосив, що причина перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн" "абсолютно очевидна" - стихійне лихо в США потребує максимальної уваги президента Джо Байдена. Будь-який лідер за таких умов залишився б у своїй країні.

"Але саме лідерський формат "Рамштайну" особливо важливий. Тому розуміємо, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік", - додав Зеленський.

За його словами, на "Рамштайні" найкраще скоординувати з партнерами реалізацію змісту плану перемоги. Насамперед це стосується військових пунктів, які посилять Україну на фронті.