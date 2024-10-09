Зеленський вперше відреагував на перенесення засідання "Рамштайну"

Новий графік проведення засідання Контактної групи з питань оборони України може бути підготовлений найближчим часом. Лідерський формат зустрічі є особливо важливим.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на спільній пресконференції з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що причина перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн" "абсолютно очевидна" - стихійне лихо в США потребує максимальної уваги президента Джо Байдена. Будь-який лідер за таких умов залишився б у своїй країні.
"Але саме лідерський формат "Рамштайну" особливо важливий. Тому розуміємо, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік", - додав Зеленський.
За його словами, на "Рамштайні" найкраще скоординувати з партнерами реалізацію змісту плану перемоги. Насамперед це стосується військових пунктів, які посилять Україну на фронті.
Нагадаємо, вчора, 8 жовтня, Білий дім оголосив, що президент США Джо Байден переніс свій візит до Німеччини, де він, зокрема, мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн".
Вже сьогодні, 9 жовтня, стало відомо про рішення про перенесення засідання Контактної групи з оборони України. Коли воно відбудеться - поки що невідомо.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що зустріч все ще може пройти до кінця жовтня.
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