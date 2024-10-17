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Зеленский впервые сказал, в чем состоит суть неядерного сдерживания РФ

Брюссель, Четверг 17 октября 2024 12:53
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Зеленский впервые сказал, в чем состоит суть неядерного сдерживания РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина предлагает разместить пакет неядерного сдерживания России на своей территории. Это поможет заставить РФ сесть за стол переговоров и защититься от агрессии в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Евросовете.

Глава государства представил в Европейском совете план победы Украины в войне. Третий пункт плана состоит в "неядерном сдерживании" России.

Украина предлагает разместить пакет сдерживания на своей территории, чтобы заставить Россию участвовать в мирных переговорах или позволить уничтожить ее военные объекты.

Как отметил Зеленский, это подход "Мир через силу". Речь идет о соответствующем ракетном комплекте.

"Мы предоставили все детали нашим партнерам, которые могут это сделать. Это США, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз", - подчеркнул президент.

План победы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил план победы. Он состоит из пяти пунктов и содержит три дополнения, содержание которых не обнародуется. В ОП объясняли, что в дополнениях, в частности, речь идет об оружии и ударах по России.

Зеленский уже показал план победы президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануелю Макрону, а также премьерам Британии и Италии Киру Стармеру и Джорджии Мелони.

Сегодня, 17 октября, украинский президент прибыл в Брюссель, чтобы представить план другим европейским лидерам.

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