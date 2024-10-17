Зеленський вперше сказав, в чому полягає суть неядерного стримування РФ

Україна пропонує розмістити пакет неядерного стримування Росії на своїй території. Це допоможе примусити РФ сісти за стіл переговорів та захиститься від агресії у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу у Єврораді.

"Ми надали всі деталі нашим партнерам, які можуть це зробити. Це США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина. Путін повинен поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз", - наголосив президент.

Як зазначив Зеленський, це підхід "Мир через силу". Йдеться про відповідний ракетний комплект.

Україна пропонує розмістити пакет стримування на своїй території, щоб змусити Росію брати участь у мирних переговорах або дозволити знищити її військові об’єкти.

Глава держави представив в Європейські раді план перемоги України у війні. Третій пункт плану полягає у "неядерному стримуванні" Росії.

План перемоги Зеленського

Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги України. Він складається з п'яти пунктів та містить три додатки, зміст яких не оприлюднюється. В ОП пояснювали, що у додатках, зокрема, йдеться про зброю та удари по Росії.

Зеленський вже показав план перемоги президенту США Джо Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Еммануелю Макрону, а також прем'єрам Британії та Італії Кіру Стармеру та Джорджії Мелоні.

Сьогодні, 17 жовтня, український президент прибув до Брюсселю, щоб представити план іншим європейським лідерам.

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