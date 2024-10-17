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Зеленський вперше сказав, в чому полягає суть неядерного стримування РФ

Брюссель, Четвер 17 жовтня 2024 12:53
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Зеленський вперше сказав, в чому полягає суть неядерного стримування РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна пропонує розмістити пакет неядерного стримування Росії на своїй території. Це допоможе примусити РФ сісти за стіл переговорів та захиститься від агресії у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу у Єврораді.

Глава держави представив в Європейські раді план перемоги України у війні. Третій пункт плану полягає у "неядерному стримуванні" Росії.

Україна пропонує розмістити пакет стримування на своїй території, щоб змусити Росію брати участь у мирних переговорах або дозволити знищити її військові об’єкти.

Як зазначив Зеленський, це підхід "Мир через силу". Йдеться про відповідний ракетний комплект.

"Ми надали всі деталі нашим партнерам, які можуть це зробити. Це США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина. Путін повинен поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз", - наголосив президент.

План перемоги Зеленського

Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги України. Він складається з п'яти пунктів та містить три додатки, зміст яких не оприлюднюється. В ОП пояснювали, що у додатках, зокрема, йдеться про зброю та удари по Росії.

Зеленський вже показав план перемоги президенту США Джо Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Еммануелю Макрону, а також прем'єрам Британії та Італії Кіру Стармеру та Джорджії Мелоні.

Сьогодні, 17 жовтня, український президент прибув до Брюсселю, щоб представити план іншим європейським лідерам.

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