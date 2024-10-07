Словакия за Украину в ЕС, но не НАТО. О чем говорили Шмыгаль и Фицо

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо, с правительством которого были проведены вторые межправительственные консультации. Среди тем переговоров - инфраструктурные проекты, энергетическая безопасность, украинский мирный план и вопрос евроинтеграции Украины.

Главное из встречи Шмыгаля и Фицо - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Отметим, что эта межправительственная встреча Словакии и Украины состоялась почти через полгода после прошедшей в апреле в словацком городе Михаловце. Сегодня же словацкие чиновники посещают гостиничный комплекс "Верховина Resort", расположенный примерно в 20 километрах от Ужгорода.

Темы обсуждения и подписания двусторонних документов

Еще накануне переговоров Шмыгаль рассказал, что стороны сосредоточатся на обсуждении дорожной карты - плане совместных мероприятий, который был подписан во время первого заседания.

Речь идет, в частности, о сотрудничестве в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Некоторые из шагов выполнены полностью, другие - на завершающем этапе.

"Значительная часть импорта электроэнергии в Украину идет из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи", - отметил Шмыгаль.

Среди тем и мирный план президента Владимира Зеленского для окончания войны, разминирование украинских территорий, гуманитарная поддержка и восстановление Украины.

"Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок", - заявил украинский премьер.

Министр рассказал, что поднял вопрос членства Украины в ЕС. Он заявил, что Братислава готова делиться своим опытом и оказывать экспертную помощь на евроинтеграционном пути Украины.

"Мы также достигли согласия по завершению работы над восемью двусторонними документами, в частности, по совместному контролю на пунктах пропуска. Надеемся подписать их до конца этого года", - добавил Шмыгаль.

Заявления Шмыгаля и Фицо

Шмыгаль

Во время совместной пресс-конференции с Фицо украинский премьер заявил, что Украина не будет продлевать транзитное соглашение с РФ по истечении срока ее действия. При этом в преддверии СМИ писали, что Братислава будет убеждать Киев продолжить транзит.

"Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить Кремль от продаж углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина понимает "острую зависимость некоторых государств, в частности, Словакии, от этого ресурса". Но рассчитывает на постепенную диверсификацию поставок.

Фицо

Фицо во время встречи заявил, что "не против" вступления Украины в ЕС, однако "холодно" относится к ее членству в НАТО. Он сказал, что "словацкое правительство поддерживает президента Владимира Зеленского и его формулу мира". Но, мол, Братислава будет участвовать во всех мирных конференциях, которые должны завершить войну.

"Мы знаем, как будет полезно не только нам, но и вам, если у нас будет еще один сосед, страна-член ЕС. Вы нам там тоже нужны, потому что иногда страны с другой историей, на другом языке должны объединиться в ЕС, чтобы создать противовес предложениям, которые не всегда выгодны всему союзу", - заявил Фицо.

Он пообещал, что Словакия не помешает вступлению Украины в ЕС, а также предложил поделиться опытом евроинтеграционного процесса.

Также премьер пообещал, что его страна будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии, чтобы "Украина достойно перезимовала". Также он поддержал идею присоединения украинской стороны к единой энергетической системе ЕС, пообещав, что словацкое правительство готовит новый пакет поддержки, в котором будет помощь и для энергосистемы Украины.

"На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение. Понимаем, что большинство вашей энергосистемы было уничтожено, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас", - сказал Фицо.

Встрече предшествовал ряд резких заявлений премьера Словакии