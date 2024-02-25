Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне

По словам президента, каждая потеря украинца в войне против России - большая трагедия для Украины.

"Каждый человек - это большие потери для нас. 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, или 150 тысяч, как лжет Путин. Но каждая потеря - это большая потеря для нас. Россияне - погибло 180 тысяч. Всего потерь погибших. и раненых в РФ - до 500 в сумме с ранеными. Украинцев - 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине есть без вести погибшие, однако это число пока не будет озвучено.

"Прошлые обмены показали, что вернулись живыми несколько пропавших парней. Мы не знаем, сколько они убили гражданских (на оккупированных территориях - ред.). Мы узнаем это, когда покончим с Россией", - рассказал он.

Военные преступления россиян в Украине

Напомним, ранее в декабре было зафиксировано видео использования украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения в Запорожской области. В медиа распространялись кадры, на которых россияне ведут пленных безоружных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Также напомним, что 6 марта сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими кафирами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения. Однако международные институты проигнорировали информацию.

Потери России в войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 400 тысяч окупантов.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери русской армии значительно больше.

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