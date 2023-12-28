Омбудсмен раскритиковал реакцию ООН и Красного креста на военные преступления оккупантов

Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения. Однако международные институции проигнорировали информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире национального телемарафона.

По словам омбудсмена, украинской стороне удалось установить, что данные кадры - не смонтированы, и видео реальное. Также есть понимание, где и кем именно оно было записано.

"Предварительно у нас даже есть предположение, кто из военнослужащих ВС РФ совершал это преступление", - рассказал Лубинец.

Вместе с тем от Красного креста и ООН не последовало никакой реакции, несмотря на вопиющее нарушение Женевских конвенций со стороны российских захватчиков, что зафиксировано на кадрах.

Омбудсмен отметил, что подобное игнорирование ООН и МККК фактов военных преступлений войск РФ в Украине в последнее время является системным.

"Снова мы сообщаем о военных преступлениях, и снова - никакой реакции", - говорит Лубинец.

Военные преступления россиян в Украине

Напомним, ранее в декабре было зафиксировано видео использования украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения в Запорожской области. В медиа распространялись кадры, на которых россияне ведут пленных безоружных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций, и прикрываются ими.

Было начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Отметим, что это далеко не первый случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.

Перед тем в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен на Авдеевском направлении. Группа российских оккупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ.

Офис генпрокурора 27 декабря также начал расследование из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных под Работино в Запорожской области.

Также напомним, что 6 марта сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими оккупантами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".