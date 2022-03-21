Зеленський про можливі компроміси на переговорах з РФ: їх формат буде вирішувати народ

Президент Володимир Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною та РФ буде всеукраїнський референдум. Мова йде про питання гарантій безпеки, та тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО - ред.), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити НАТО, якщо б ми були членами Альянсу. І я вважаю що це нормальний компроміс", - зазначив Зеленський.

Як пояснив президент, у питаннях щодо гарантій безпеки ітиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.

"Я пояснював усім переговорним групам, коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть - це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і РФ. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", - підкреслив Зеленський.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні відбувся черговий раунд переговорів делегацій України та РФ, які тривали півтори години.

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