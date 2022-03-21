ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про можливі компроміси на переговорах з РФ: їх формат буде вирішувати народ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 березня 2022 20:14
Зеленський про можливі компроміси на переговорах з РФ: їх формат буде вирішувати народ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною та РФ буде всеукраїнський референдум. Мова йде про питання гарантій безпеки, та тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю Суспільному.

"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО - ред.), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити НАТО, якщо б ми були членами Альянсу. І я вважаю що це нормальний компроміс", - зазначив Зеленський.

Як пояснив президент, у питаннях щодо гарантій безпеки ітиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.

"Я пояснював усім переговорним групам, коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть - це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і РФ. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", - підкреслив Зеленський.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні відбувся черговий раунд переговорів делегацій України та РФ, які тривали півтори години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Донбас Крим Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи