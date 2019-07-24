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Україна заявила про готовність до демонтажу фортифікацій під Станицею Луганською

Новини » Політика    24.07.2019 - 09:49
Україна заявила про готовність до демонтажу фортифікацій під Станицею Луганською
Іллюстративне фото (facebook.com)

Українська сторона готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд

Україна готова до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Як зазначається, 24 липня українська сторона готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені вздовж дороги, між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська", - йдеться у повідомленні.

В ООС додають, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська.

"Варто зазначити, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань, можливо лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 17 липня Тристороння контактна група в ході засідання в Мінську домовилася про демонтаж фортифікаційних споруд на території так званої "ЛНР". Крім того, українська сторона заявила, що готова в найближчі терміни забезпечити свою частину ремонту мосту.

Раніше президент Володимир Зеленський у ході робочої поїздки в Луганську область назвав умови відновлення мосту в Станиці Луганській. Глава держави підкреслив, що українська сторона хоче відбудувати цей міст.

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