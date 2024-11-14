ua en ru
Чт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: внутренний План стойкости представят на следующей неделе

Украина, Четверг 14 ноября 2024 20:40
UA EN RU
Зеленский: внутренний План стойкости представят на следующей неделе Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина активно работает над реализацией внутреннего Плана стойкости. Его обнародуют уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что сегодня был проработан пункт внутреннего плана безопасности.

"Безопасности во всей нашей стране, в каждой области, в каждой общине. Это основа, безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, есть у Службы безопасности Украины. Все обязательно внедрим", - пояснил он.

Президент заметил, что уже проработали пункты, в частности, по энергетике. А также подробно все подготовили и по оружию украинского производства и сотрудничеству с партнерами.

"Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе. И под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, дополнять рациональными идеями из бизнеса, мы подготовим фактически базовый доктринальный документ для Украины", - подытожил Зеленский.

План победы Зеленского

Напомним, что в начале сентября Зеленский анонсировал план победы в войне. Как ранее писало РБК-Украина, план победы направлен на то, чтобы принудить Россию к переговорам и на условиях Киева.

Первоначально текст плана победы Зеленского был неизвестен. Сам президент описывал его как "понятный" и "откровенный". Первым документ был представлен президенту США Джо Байдену, поскольку план достаточно серьезно завязан на помощи США. Впоследствии с ним ознакомились и другие партнеры.

Уже 16 октября Зеленский выступил в Раде, представив план победы. Там стало известно, что документ состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. В частности, секретная часть публично нигде не разглашалась. Содержание секретного раздела известно ближайшим партнерам и публиковать его нельзя.

Позже президент анонсировал и внутренний План стойкости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
У Зеленского отреагировали на неоднозначные кадровые решения Трампа
У Зеленского отреагировали на неоднозначные кадровые решения Трампа
DAILY
Владимир Огрызко: Для начала переговоров с Россией она должна потерять Крым
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Владимир Огрызко: Для начала переговоров с Россией она должна потерять Крым