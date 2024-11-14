Зеленский: внутренний План стойкости представят на следующей неделе
Украина активно работает над реализацией внутреннего Плана стойкости. Его обнародуют уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский подчеркнул, что сегодня был проработан пункт внутреннего плана безопасности.
"Безопасности во всей нашей стране, в каждой области, в каждой общине. Это основа, безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, есть у Службы безопасности Украины. Все обязательно внедрим", - пояснил он.
Президент заметил, что уже проработали пункты, в частности, по энергетике. А также подробно все подготовили и по оружию украинского производства и сотрудничеству с партнерами.
"Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе. И под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, дополнять рациональными идеями из бизнеса, мы подготовим фактически базовый доктринальный документ для Украины", - подытожил Зеленский.
План победы Зеленского
Напомним, что в начале сентября Зеленский анонсировал план победы в войне. Как ранее писало РБК-Украина, план победы направлен на то, чтобы принудить Россию к переговорам и на условиях Киева.
Первоначально текст плана победы Зеленского был неизвестен. Сам президент описывал его как "понятный" и "откровенный". Первым документ был представлен президенту США Джо Байдену, поскольку план достаточно серьезно завязан на помощи США. Впоследствии с ним ознакомились и другие партнеры.
Уже 16 октября Зеленский выступил в Раде, представив план победы. Там стало известно, что документ состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. В частности, секретная часть публично нигде не разглашалась. Содержание секретного раздела известно ближайшим партнерам и публиковать его нельзя.
Позже президент анонсировал и внутренний План стойкости.
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