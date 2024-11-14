Зеленский: внутренний План стойкости представят на следующей неделе

Украина активно работает над реализацией внутреннего Плана стойкости. Его обнародуют уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что сегодня был проработан пункт внутреннего плана безопасности.

"Безопасности во всей нашей стране, в каждой области, в каждой общине. Это основа, безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, есть у Службы безопасности Украины. Все обязательно внедрим", - пояснил он.

Президент заметил, что уже проработали пункты, в частности, по энергетике. А также подробно все подготовили и по оружию украинского производства и сотрудничеству с партнерами.

"Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе. И под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, дополнять рациональными идеями из бизнеса, мы подготовим фактически базовый доктринальный документ для Украины", - подытожил Зеленский.