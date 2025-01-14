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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

В общем Зеленский внес два законопроекта:

  • об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине";
  • об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Согласно первому документу, предлагается продлить военное положение в стране на 90 суток.

Второй законопроект, согласно пояснительной записке, также предусматривает продление проведения всеобщей мобилизации с 8 февраля 2025 года на 90 суток.

Военное положение и мобилизация

В Украине в начале масштабного вторжения Российской Федерации ввели особый правовой режим - военное положение. Его применяют в случаях, когда страна сталкивается с угрозой нападения или прямой вооруженной агрессией, что создает опасность для ее суверенитета и территориальной целостности.

Этот режим предоставляет дополнительные полномочия государственным органам власти, военному руководству, местным администрациям и органам самоуправления. Это нужно для эффективного противодействия агрессору, организации обороны и защиты населения от потенциальной угрозы. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Недавно в Верховной Раде предупреждали о том, что на этой неделе парламент проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

 

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Владимир ЗеленскийВерховная радаМобилизация в Украине