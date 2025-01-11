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Военное положение и мобилизацию снова продлят: когда проголосует Рада

Киев, Суббота 11 января 2025 12:00
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Военное положение и мобилизацию снова продлят: когда проголосует Рада Фото: в Украине еще 90 дней продлят военное положение и всеобщую мобилизацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлят еще на 90 дней. Верховная Рада может проголосовать на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

"В начале следующей недели ожидаем голосования о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней", - отметил парламентарий.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют до 8 февраля, их действие продлят до 9 мая 2025 года.

Для продления действия военного положения и всеобщей мобилизации президент должен внести в парламент два законопроекта об утверждении своих указов. По словам нардепа, скорее всего это будет понедельник.

Затем Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен одобрить законопроекты. После этого их вынесут на голосование в Раду. Для продления военного положения и мобилизации президент должен подписать законопроекты.

Это будет 14 раз, когда в Украине продлят военное положение и мобилизацию. Предыдущий раз их продлевали в ноябре прошлого года.

Что такое военное положение

Это особый правовой режим, который ввели в Украине в начале полномасштабного вторжения России. Его вводят в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, когда есть опасность для независимости и территориальной целостности страны.

Военное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

Подробнее о том, что запрещено во время военного положения - в материале РБК-Украина.

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