Зеленський вніс зміни в указ про звільнення Цигикала

Фото: Петро Цигикал (УНІАН)

Відповідний указ був оприлюднений 12 серпня

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в указ про звільнення Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 12 серпня.

"Внести до указу президента України від 31 травня 2019 № 346 "Про звільнення Цигикала з військової служби" зміну, доповнивши його після слів "в запас" словами "у зв'язку з проведенням організаційних заходів", - йдеться в указі президента №592/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський 31 травня звільнив з посади голови Державної прикордонної служби України Петра Цигалика. Також Зеленський своїм указом №346 / 2019 звільнив генерала армії України Петра Цигикала з військової служби в запас із правом носіння військової форми одягу.

Крім того, 6 серпня Володимир Зеленський підписав укази про звільнення першого заступника Юрія Гресько та заступника Артура Піменова голови Державної прикордонної служби України.

Відзначимо, 13 червня президент України Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко.