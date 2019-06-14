Президент призначив голову Держприкордонслужби

Фото: Сергій Дейнеко (mvs.gov.ua)

Службу очолив Сергій Дейнеко

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко. Про це йдеться в указі від 13 червня, розміщеному сьогодні на президентському сайті.

Відзначимо, Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до червня 2014 року. Після працював в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Нагадаємо, 31 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України.

Зазначимо, Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. До нього увійшли перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, глава Адміністрації президента Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступники глави АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, а також начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Президент виключив зі складу РНБО колишнього главу АП Ігоря Райнина, екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-начальника Генштабу Віктора Муженка і міністра інформаційної політики Юрія Стеця.