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Зеленский внес изменения в указ об увольнении Цигикала

Новости » Политика    12.08.2019 - 21:11
Зеленский внес изменения в указ об увольнении Цигикала
Фото: Петр Цигикал (УНИАН)

Соответствующий указ был обнародован 12 августа

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ об увольнении Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

Соответствующий указ был обнародован 12 августа.

"Внести в указ президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об увольнении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий", - говорится в указе президента №592/2019.

Зеленский внес изменения в указ об увольнении ЦигикалаНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский 31 мая уволил с должности главы Государственной пограничной службы Украины Петра Цигалика. Также Зеленский своим указом №346 / 2019 уволил генерала армии Украины Петра Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Кроме того, 6 августа  Владимир Зеленский подписал указы об увольнении первого заместителя Юрия Гресько и заместителя Артура Пименова главы Государственной пограничной службы Украины. 

Отметим, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко. 

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