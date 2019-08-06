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Зеленський звільнив заступників голови Держприкордонслужби

Новини » Політика    06.08.2019 - 16:56
Зеленський звільнив заступників голови Держприкордонслужби
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідні укази були оприлюднені 6 серпня

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення першого заступника і заступника голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні укази були оприлюднені 6 серпня.

"Звільнити Гресько Юрія Петровича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі №582/2019.

Указом №583/2019 глава держави звільнив з посади заступника голови Держприкордонслужби Артура Піменова.

 

Нагадаємо, 13 червня президент України Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що скоротить штат робітників у відомстві. На даний момент Державній прикордонній службі 38 генералів.

Крім того, 31 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, а також звільнив його з військової служби в запас із правом носіння військової форми одягу.

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