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Зеленський призначив заступника секретаря РНБО

Новини » Політика     25.02.2020 - 20:42
Зеленський призначив заступника секретаря РНБО
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Відповідний указ був оприлюднений 25 лютого

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Соловйова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 25 лютого.

"Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі №57/2020.

Зеленський призначив заступника секретаря РНБОФото: Олексій Соловйов (apteka.ua)

Зазначимо, Олексій Соловйов навчався в Дніпропетровській державній медичній академії ім. І. Мечникова та Дніпропетровському університеті економіки і права (спеціальність "економіка підприємств"). Раніше обіймав посади голови Держслужби лікарських засобів і виробів медпризначення, голови Держінспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, головний держінспектор України з контролю якості лікарських засобів. До призначення обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я України.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака. Разом з тим, президент вивів зі складу РНБО колишнього главу ВП Андрія Богдана.

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