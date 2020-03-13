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Зеленський назвав теми сьогоднішнього засідання РНБО

Новини » Політика     13.03.2020 - 11:22
Зеленський назвав теми сьогоднішнього засідання РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна сьогодні закриває кордони і припиняє авіасполучення з низкою країн

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) розглянуть закриття державного кордону та авіасполучення з рядом країн. Про це на виїзному засіданні Кабінету міністрів розповів президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після засідання Кабінету міністрів пройде засідання РНБО щодо ситуації з коронавірусом.

"Ми обговоримо питання закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн. Далі буде обговорено забезпечення необхідними ліками лікарень і аптек, мова йде і про маски і про експрес-тести. Зараз в деяких аптеках ціна тестів перевищує, на жаль, 10 тис. гривень ... У нас буде окрема розмова з виробниками і з постачальниками ", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що статистика в Україні по коронавірусу одна з кращих в порівнянні з іншими країнами світу.

Сьогодні стало відомо про госпіталізацію студента в Кременчуці з підозрою на коронавірус. Його стан погіршився після повернення з поїздки до Швеції, Фінляндії та Естонії.

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