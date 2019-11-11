ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський вніс зміни до комісії з біобезпеки при РНБО

Новини » Політика     11.11.2019 - 14:16
Зеленський вніс зміни до комісії з біобезпеки при РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вніс зміни до пункту 5 Положення про комісію з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про комісію з біобезпеки при Раді національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указі президента.

В указі говориться про зміну, замінивши в абзаці четвертому слова "представник комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я (за згодою); представник, визначений главою адміністрації президента України; перший заступник (заступник) міністра аграрної політики та продовольства України, міністра внутрішніх справ України, міністра екології та природних ресурсів України" словами "представник Комітету Верховної ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою); представники, визначені керівником Офісу президента України; перший заступник (заступник) міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, міністра енергетики та захисту довкілля України, міністра внутрішніх справ України".

Таким чином, замінивши слово "Адміністрація" на "Офіс".

Нагадаємо, 20 червня президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Також тепер штатний розпис Офісу президента затверджує керівник апарату Офісу президента.

Соціологи заміряли рівень розчарування новою владою в Україні Зеленський: найближчим часом Рада прийме закон щодо референдуму
Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся