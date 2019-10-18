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Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Новини » Політика    18.10.2019 - 21:59
Зеленський затвердив структуру апарату РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 18 жовтня

Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 18 жовтня.

Указом №764/2019 президент постановив затвердити наступну структуру Апарату РНБО:

  • Секретар;
  • перші заступники секретаря;
  • заступники секретаря;
  • керівник Апарату;
  • перший заступник керівника Апарату;
  • заступники керівника Апарату;
  • Служба секретаря;
  • Служба з питань зовнішньої безпеки;
  • Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки;
  • Служба з питань державної та громадської безпеки;
  • Служба з питань воєнної безпеки;
  • Служба з питань мобілізації та територіальної оборони;
  • Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно промислового комплексу;
  • Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки;
  • Служба з питань економічної безпеки;
  • Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки;
  • Служба з питань безпеки критичної інфраструктури;
  • Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;
  • Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;
  • Служба Головного ситуаційного центру;
  • Служба організаційного забезпечення;
  • Служба з питань стратегічного планування та аналізу;
  • Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;
  • Служба з правових питань;
  • фінансова служба;
  • Служба управління персоналом;
  • Служба режимно-секретної роботи;
  • Служба координаційної та адміністративної роботи

Крім того, Зеленський доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розпису Апарату РНБО у відповідність з указом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що РНБО планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок проведення огляду розвідувальних органів України. Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря РНБО.

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