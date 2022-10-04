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Зеленский признал ничтожными указы Путина по аннексии территорий Украины

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными указы президента РФ по признанию "независимыми" Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также других решений по выполнению этих указов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

"Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 68 от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме этого, в указе отмечается, что "территория Украины целостна и неприкосновенна в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию".

Как сообщалось, 4 октября, Совфед России ратифицировал "договоры" о включении захваченных украинских территорий в состав РФ.

В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.

До этого, Конституционный суд РФ одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины.

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Владимир Зеленский