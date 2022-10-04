ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Совфед России ратифицировал "договоры" об аннексии украинских территорий

Новина українською →
Москва, Вторник 04 октября 2022 10:40
Совфед России ратифицировал "договоры" об аннексии украинских территорий Фото: Совфед России ратифицировал "договоры" об аннексии украинских территорий (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Совет Федерации России ратифицировал "договоры" о включении захваченных украинских территорий в состав РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Решение было принято единогласно. Как сообщают в Совфеде, процедура аннексии украинских областей завершится внесением поправок в Конституцию России на основании соответствующего указа Владимира Путина.

Оккупация и аннексия украинских территорий

Российские оккупанты с 23 по 27 сентября организовали незаконные "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, сфабриковав результаты.

Уже 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. В этот же день глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали "договора" об аннексии.

На днях Конституционный суд РФ одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины.

В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ДНР ЛНР
NEWS
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
DAILY
Посол Михаэль Бродский: Израиль активно помогает Украине, но не переходит красные линии
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Посол Михаэль Бродский: Израиль активно помогает Украине, но не переходит красные линии