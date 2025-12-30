Зеленский определился с новым главой ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой нового главы Офиса президента.
Как передает РБК-Украина, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.
"Я определился. Информация будет немного позже. Что касается руководителей ОВА - изменения будут в начале года, сразу в начале года", - отметил Зеленский.
Сейчас Офис президента остается без руководителя. Как сообщали источники РБК-Украина, это связано с поиском нового формата работы ОП, который в значительной степени будет зависеть от кандидатуры будущего главы.
Среди наиболее вероятных претендентов, по данным РБК-Украина, называют министра обороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, руководителя ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП Павла Палису. Собеседники отмечают, что трое первых рассматривались сразу, тогда как Палиса положительно зарекомендовал себя в работе.
В медиа также упоминалась премьер-министр Юлии Свириденко, однако источники считают ее назначение маловероятным из-за недавнего прихода на должность и нежелания снова менять главу правительства.
Напомним, 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака. По информации источников РБК-Украина, следственные действия были связаны с операцией "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в энергетике, о которой НАБУ объявило в ноябре 2025 года.
После обысков в тот же день Ермак написал заявление об отставке, которое Зеленский подписал и позже заявил журналистам, что назначение нового руководителя Офиса президента пока не является приоритетом для власти.
А уже в ночь на 29 ноября в The New York Post появилась информация, что Ермак принял решение уйти на фронт. Впоследствии, уже после увольнения, Андрей Ермак снова посещал Банковую, чтобы поговорить с президентом Украины.
По словам Зеленского, кадровые вопросы, в частности заполнение вакансий министров энергетики и юстиции, требуют осторожности, чтобы не нарушить работу Кабинета министров. Поэтому выбор нового главы Офиса президента пока откладывается, а приоритетом остаются завершение войны и обеспечение безопасности страны.