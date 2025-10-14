Зеленский примет участие в заседании Евросовета по замороженным активам РФ для Украины

Глава ведомства отметил, что Россия продолжает свои беспощадные атаки против гражданского населения Украины и ее гражданской инфраструктуры.

Учитывая ситуацию, на заседании будет обсуждаться усиление поддержки Украины со стороны ЕС, в частности путем подтверждения готовности оказывать финансовую помощь стране на ближайшие годы. Также будут рассмотрены вероятные варианты использования замороженных российских активов.

В начале обсуждения украинского вопроса, участники встречи заслушают президента Владимира Зеленского.

"Россия платит высокую и все возрастающую экономическую цену за свою агрессию, и мы подытожим наши усилия, направленные на дальнейшее усиление давления на нее. И поддержка Украины, и давление на Россию остаются двумя необходимыми условиями для достижения справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении Кошту.

Кроме ситуации в Украине, участники встречи обсудят дорожную карту по повышению оборонной готовности ЕС до 2030 года, экономическую ситуацию в еврозоне, а также поддержку ЕС в восстановлении Сектора Газа после завершения войны в регионе.