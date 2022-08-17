Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова. Завтра він зустрінеться з президентами України й Туреччини Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт пресслужби ООН.

"Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом", - пише пресслужба ООН. Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (twitter.com/UN_Spokesperson) Відзначимо, що згідно з повідомленням адміністрації Ердогана, турецький лідер разом з Володимиром Зеленським порушать питання відносин між Україною та Туреччиною. Вже під час тристоронніх переговорів Ердоган, Зеленський та Гутерреш обговорять шляхи припинення війни, а також "зернові коридори".