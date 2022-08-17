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Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова

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Середа 17 серпня 2022 17:15
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова. Завтра він зустрінеться з президентами України й Туреччини Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт пресслужби ООН.

"Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом", - пише пресслужба ООН.

Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова

Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (twitter.com/UN_Spokesperson)

Відзначимо, що згідно з повідомленням адміністрації Ердогана, турецький лідер разом з Володимиром Зеленським порушать питання відносин між Україною та Туреччиною.

Вже під час тристоронніх переговорів Ердоган, Зеленський та Гутерреш обговорять шляхи припинення війни, а також "зернові коридори".

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