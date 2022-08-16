Ердоган їде в Україну говорити про кроки для припинення війни з Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня відвідає Україну та зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство "Анадолу" .

Візит Ердогана в Україну, про який вперше стало відомо від прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжжарика, запланований на четвер, 18 серпня. Ердоган прибуде у Львів, де зустрінеться не лише з Зеленським, але й з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Як розповіли в адміністрації Ердогана, разом з Зеленським турецький лідер хоче поговорити про усі аспекти відносин між Києвом та Анкарою. А в ході тристороннього саміту планується обговорення війни, яку Росія розв'язала проти України.