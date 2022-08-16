Ердоган їде в Україну говорити про кроки для припинення війни з Росією
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня відвідає Україну та зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство "Анадолу".
Візит Ердогана в Україну, про який вперше стало відомо від прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжжарика, запланований на четвер, 18 серпня. Ердоган прибуде у Львів, де зустрінеться не лише з Зеленським, але й з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
Як розповіли в адміністрації Ердогана, разом з Зеленським турецький лідер хоче поговорити про усі аспекти відносин між Києвом та Анкарою. А в ході тристороннього саміту планується обговорення війни, яку Росія розв'язала проти України.
"Під час зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення війни дипломатичним шляхом, а також шляхи посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки", - додали в адміністрації Ердогана.
Нагадаємо, на початку серпня під час візиту до Сочі турецький лідер Ердоган запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну провести особисту зустріч з Зеленським.
Додамо, американське агенство Reuters звинувачувало Ердогана в тому, що він використовує тему переговорів між Україною та Росією в рамках своєї передвиборчої кампанії. У 2023 році на Туреччину чекають чергові президентські вибори.
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