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Ердоган їде в Україну говорити про кроки для припинення війни з Росією

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Анкара, Вівторок 16 серпня 2022 21:27
Ердоган їде в Україну говорити про кроки для припинення війни з Росією Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня відвідає Україну та зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство "Анадолу".

Візит Ердогана в Україну, про який вперше стало відомо від прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжжарика, запланований на четвер, 18 серпня. Ердоган прибуде у Львів, де зустрінеться не лише з Зеленським, але й з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Як розповіли в адміністрації Ердогана, разом з Зеленським турецький лідер хоче поговорити про усі аспекти відносин між Києвом та Анкарою. А в ході тристороннього саміту планується обговорення війни, яку Росія розв'язала проти України.

"Під час зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення війни дипломатичним шляхом, а також шляхи посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки", - додали в адміністрації Ердогана.

Нагадаємо, на початку серпня під час візиту до Сочі турецький лідер Ердоган запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну провести особисту зустріч з Зеленським.

Додамо, американське агенство Reuters звинувачувало Ердогана в тому, що він використовує тему переговорів між Україною та Росією в рамках своєї передвиборчої кампанії. У 2023 році на Туреччину чекають чергові президентські вибори.

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