Зеленский о визите в Хельсинки и Гаагу: Имеем мощное усиление для наших воинов оружием

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского в пятницу, 5 мая.

"Рад сказать, что в итоге встреч в Хельсинки и в Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием - на земле, в воздухе и на море. Я благодарю партнеров! Это существенное усиление", - рассказал президент.

Он также рассказал, что по результатам переговоров Украина получила еще больший прогресс в отношении НАТО и Евросоюза.

"Имеем больше прогресса по ответственности России за агрессию против нашего государства", - отметил Зеленский.