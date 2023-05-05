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Зеленський про візит у Гельсінкі та Гаагу: Маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 20:41
Зеленський про візит у Гельсінкі та Гаагу: Маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

За результатами закордонних візитів президента Володимира Зеленського партнери нададуть українським військовим ще більше озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського у п'ятницю, 5 травня.

"Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення", - розповів президент.

Він також розповів, що за результатами переговорів Україна отримала ще більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу.

"Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він проведе з ним переговори у тристоронньому форматі із прем'єр-міністром Бельгії.

Нагадаємо, 17 січня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Нідерланди розглядають передачу Україні системи ППО Patriot. Пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови з президентом США Джо Байденом заявив, що його країна приєдналася до постачання Patriot в Україну.

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