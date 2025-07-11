Зеленский о военной помощи Украине: поставки возобновлены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается работа с партнерами над усилением обороноспособности государства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал во время вечернего обращения.
"Говорил с военными. Докладывали по фронту, по нашим операциям. Благодарен всем нашим воинам за стойкость", - отметил он.
По словам Зеленского, сейчас ведется активная работа над новыми поставками оружия, его увеличенным производством в Украине, а также над лучшим обеспечением украинской армии. Он сообщил, что уже есть положительные договоренности с партнерами, и ожидаются новые.
"Мы будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет", - подчеркнул президент.
Также Зеленский сообщил о политических сигналах высокого уровня от Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров.
"Мы имеем политические сигналы самого высокого уровня - хорошие сигналы, в частности от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам - поставки восстановлены", - сказал Зеленский.
Он также анонсировал дальнейшую координацию с американской стороной: "Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные - с генералом Келлогом".
Президент добавил, что готовятся новые оборонные пакеты от стран ЕС. Кроме того, в ближайшее время ожидаются "сильные шаги" по новым санкциям против России.
"Давление должно сработать", - подчеркнул Зеленский.
По данным западных медиа, на прошлой неделе США временно прекратили поставки в Украину определенных видов вооружения, в частности ракет для систем противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов. В Белом доме объяснили, что это решение связано с пересмотром запасов оружия на складах США и касается не только Украины, но и других партнеров по всему миру.
После разговора с президентом Владимиром Зеленским 3 июля, а также на фоне массированных атак России, президент США Дональд Трамп заявил о намерении усилить военную помощь Украине.
Трамп отметил, что Владимир Путин ответственен за многочисленные убийства людей. Кроме того, он заявил, что не думал над тем, кто решил прекратить передачу оружия Украине.
По данным СМИ, решение приостановить поставки оружия Украине принял Пит Гегсет. Причем он якобы не проинформировал об этом ни Трампа, ни Конгресс.
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