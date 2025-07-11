Зеленский о военной помощи Украине: поставки возобновлены

"Говорил с военными. Докладывали по фронту, по нашим операциям. Благодарен всем нашим воинам за стойкость", - отметил он.

По словам Зеленского, сейчас ведется активная работа над новыми поставками оружия, его увеличенным производством в Украине, а также над лучшим обеспечением украинской армии. Он сообщил, что уже есть положительные договоренности с партнерами, и ожидаются новые.

"Мы будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет", - подчеркнул президент.

Также Зеленский сообщил о политических сигналах высокого уровня от Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров.

"Мы имеем политические сигналы самого высокого уровня - хорошие сигналы, в частности от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам - поставки восстановлены", - сказал Зеленский.

Он также анонсировал дальнейшую координацию с американской стороной: "Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные - с генералом Келлогом".

Президент добавил, что готовятся новые оборонные пакеты от стран ЕС. Кроме того, в ближайшее время ожидаются "сильные шаги" по новым санкциям против России.

"Давление должно сработать", - подчеркнул Зеленский.