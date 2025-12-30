ua en ru
Зеленский: война может завершиться в 2026 году - РФ боится мобилизации

Украина, Вторник 30 декабря 2025 09:35
Зеленский: война может завершиться в 2026 году - РФ боится мобилизации Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в предыдущие годы РФ ежемесячно мобилизовывала около 43 тысяч человек по контрактам, однако в 2025 году ситуация изменилась. Впервые количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь, из-за чего общая численность войск перестала увеличиваться.

"Поэтому в этом году, в 2025-м, впервые количество их армии перестало расти. Поэтому мы считаем, что в 2026-м, дай Бог, мы остановим войну. Иначе Путин решит мобилизовать людей. Сейчас у него есть контракты, потому что его народ не уважает мобилизацию", - сказал Зеленский.

Мобилизация в России

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за больших потерь на Покровском направлении российское командование начало формировать штурмовые подразделения из женщин.

Также появлялась информация о массовом наборе резервистов в РФ якобы для охраны объектов критической инфраструктуры. Создание таких подразделений началось по меньшей мере в 20 регионах страны.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что под этим предлогом Кремль фактически осуществляет принудительный частичный призыв в рамках формирования так называемого "активного резерва". Несмотря на официальные заявления о защите стратегических объектов, этих резервистов готовят к участию в боевых действиях против Украины.

Кроме того, оккупационные власти РФ пытаются легализовать принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. Российские депутаты приняли закон, который позволяет проводить призыв в течение всего года - с 1 января по 31 декабря, формально распространив его и на оккупированные украинские регионы.

