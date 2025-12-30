Зеленский: война может завершиться в 2026 году - РФ боится мобилизации

Война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News .

По его словам, в предыдущие годы РФ ежемесячно мобилизовывала около 43 тысяч человек по контрактам, однако в 2025 году ситуация изменилась. Впервые количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь, из-за чего общая численность войск перестала увеличиваться.

"Поэтому в этом году, в 2025-м, впервые количество их армии перестало расти. Поэтому мы считаем, что в 2026-м, дай Бог, мы остановим войну. Иначе Путин решит мобилизовать людей. Сейчас у него есть контракты, потому что его народ не уважает мобилизацию", - сказал Зеленский.

Мобилизация в России

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за больших потерь на Покровском направлении российское командование начало формировать штурмовые подразделения из женщин.

Также появлялась информация о массовом наборе резервистов в РФ якобы для охраны объектов критической инфраструктуры. Создание таких подразделений началось по меньшей мере в 20 регионах страны.