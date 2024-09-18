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Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН: названа дата

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в заседании Совета безопасности ООН. Это произойдет во вторник, 24 сентября.

Об этом заявила миссия Словении в ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заседание Совбеза будет посвящено войне России против Украины. Оно пройдет в то время, когда мировые лидеры будут находиться в Нью-Йорке на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Заседание было запрошено Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Францией, Японией, Южной Кореей и Мальтой.

 

Что предшествовало

Напомним, президент Владимир Зеленский уже на следующей неделе посетит США. Туда он поедет с планом победы Украины.

По информации "Голоса Америки", глава украинского государства в среду, 25 сентября, выступит на заседании Генассамблеи ООН. На повестке дня будет обсуждение снятия ограничений для ВСУ на удары западным оружием по территории России.

Также в ходе визита в США Зеленский встретиться с президентом Джо Байденом. Он представит ему план победы Украины. По словам украинского лидера, план уже полностью готов.

Такую инициативу президент Украины хочет представить не только американскому коллеге, но и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

К слову, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина назвал главные положения плана победы Украины.

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Владимир ЗеленскийООНСоединенные Штаты Америки