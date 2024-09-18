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Зеленський виступить на засіданні Ради безпеки ООН: названо дату

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у засіданні Ради безпеки ООН. Це станеться у вівторок, 24 вересня.

Про це заявила місія Словенії в ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Засідання Ради безпеки буде присвячене війні Росії проти України. Воно пройде в той час, коли світові лідери будуть у Нью-Йорку на щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Засідання було запрошено Сполученими Штатами Америки, Великою Британією, Францією, Японією, Південною Кореєю та Мальтою.

 

Що передувало

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже наступного тижня відвідає США. Туди він поїде із планом перемоги України.

За інформацією "Голосу Америки", глава української держави у середу, 25 вересня, виступить на засіданні Генасамблеї ООН. На порядку денному буде обговорення зняття обмежень для ЗСУ на удари західною зброєю по території Росії.

Також у ході візиту до США Зеленський зустрінеться із президентом Джо Байденом. Він представить йому план перемоги України. За словами українського лідера, план уже повністю готовий.

Таку ініціативу президент України хоче представити не лише американському колезі, а й кандидатам у президенти США Камалі Харріс та Дональду Трампу.

До речі, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна назвав головні положення плану перемоги України.

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