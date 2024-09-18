Зеленський виступить на засіданні Ради безпеки ООН: названо дату

Що передувало

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже наступного тижня відвідає США. Туди він поїде із планом перемоги України.

За інформацією "Голосу Америки", глава української держави у середу, 25 вересня, виступить на засіданні Генасамблеї ООН. На порядку денному буде обговорення зняття обмежень для ЗСУ на удари західною зброєю по території Росії.

Також у ході візиту до США Зеленський зустрінеться із президентом Джо Байденом. Він представить йому план перемоги України. За словами українського лідера, план уже повністю готовий.

Таку ініціативу президент України хоче представити не лише американському колезі, а й кандидатам у президенти США Камалі Харріс та Дональду Трампу.

До речі, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна назвав головні положення плану перемоги України.

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