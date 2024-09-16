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Зеленский выступит на Генассамблее ООН в конце сентября

Понедельник 16 сентября 2024 14:43
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Зеленский выступит на Генассамблее ООН в конце сентября Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

24 сентября на Генеральной Ассамблее ООН начнутся общие дебаты, основными темами которых будут война в Украине и поддержка со стороны международного сообщества. В первый день с речью выступит президент США Джо Байден, а 25 сентября - президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Зеленский намерен представить западным партнерам, включая президента Байдена, а также кандидатов на выборы в США, таких как Дональд Трамп и Камала Харрис, "план победы".

Также на повестке дня Генассамблеи будет обсуждаться вопрос о согласовании использования дальнобойного оружия, которое поставляют Украине, для ударов по целям на территории России. Этот вопрос стал актуальным на фоне недавних российских атак на украинские города.

Переговоры Украины и РФ

В начале полномасштабной войны Украина и Россия провели несколько раундов переговоров, но впоследствии Украина отказалась от них из-за ультиматумов со стороны РФ.

Украина уже представила свою «формулу мира» и в июне организовала первый саммит мира. Второй мирный саммит планируется на ноябрь, и не исключено, что на него могут пригласить представителей России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. Детальнее о нем можно узнать в материале РБК-Украина.

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