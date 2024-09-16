Зеленский выступит на Генассамблее ООН в конце сентября

24 сентября на Генеральной Ассамблее ООН начнутся общие дебаты, основными темами которых будут война в Украине и поддержка со стороны международного сообщества. В первый день с речью выступит президент США Джо Байден, а 25 сентября - президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Также на повестке дня Генассамблеи будет обсуждаться вопрос о согласовании использования дальнобойного оружия, которое поставляют Украине, для ударов по целям на территории России. Этот вопрос стал актуальным на фоне недавних российских атак на украинские города.

Зеленский намерен представить западным партнерам, включая президента Байдена, а также кандидатов на выборы в США, таких как Дональд Трамп и Камала Харрис, "план победы".

Переговоры Украины и РФ

В начале полномасштабной войны Украина и Россия провели несколько раундов переговоров, но впоследствии Украина отказалась от них из-за ультиматумов со стороны РФ.

Украина уже представила свою «формулу мира» и в июне организовала первый саммит мира. Второй мирный саммит планируется на ноябрь, и не исключено, что на него могут пригласить представителей России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. Детальнее о нем можно узнать в материале РБК-Украина.

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