Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и принять участие в международном форуме в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages-Anzeiger .

По данным издания, в январе президент Украины намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а также столицу Швейцарии, город Берн. Визит главы государства может продлиться не менее двух дней.

Источники также отмечают, что Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.

Также президент Украины планирует визит в Берн перед своим выступлением в Давосе в понедельник, 15 января. Об этом говорят несколько независимых источников издания, знакомых с планами визита.

Несколько человек из федеральной администрации Швейцарии отмечают, что планируемый визит Зеленского, вероятно, останется неподтвержденным до последнего момента. По их словам, поездка также будет зависеть от военной ситуации. Окончательное решение о том, приедет ли Зеленский в Давос и Берн, похоже, еще не принято.

По данным издания, президент Украины может встретится с федеральным президентом, главой МИД и министром обороны.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что следующая встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации украинской формулы мира состоится в Давосе в январе 2024 года.

Глава Офиса президента Украины пригласил на данное мероприятие государственного секретаря Святого Престола Ватикана кардинала Пьетро Паролином, а также ряд советников.

Ранее Зеленский также во время разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамад аль-Тани пригласил в Давос представителя этой страны.