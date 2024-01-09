Зеленский приедет на Всемирный экономический форум в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме. Он будет присутствовать на мероприятии, которое пройдет на следующей неделе, лично.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и DW .

По словам Бренде, Зеленский "произнесет речь и встретится с председателями форума" на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 19 января.

"Это происходит на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия", - добавил президент ВЭФ.

По данным СМИ, одной из тем форума станет война России против Украины, но основное внимание уделят конфликту между Израилем и боевиками ХАМАС.

В конференции примут участие многие мировые лидеры и высокопоставленные политики, в том числе президент Израиля Исаак Херцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Что предшествовало

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и принять участие в Международном экономическом форуме.

Также, как сообщают журналисты, глава украинского государства приедет в столицу Швейцарии, город Берн. Визит может продлиться не менее двух дней.

Стоит заметить, что в Давосе в январе также планируется встреча по формуле мира, в которой примут участие советники по нацбезопасности лидеров ряда стран.

