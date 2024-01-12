В обсуждении украинской формулы мира в Давосе примут участие более 80 делегаций

Украина и Швейцария 14 января проведут в Давосе четвертую встречу советников по национальной безопасности, на которой будет обсуждаться украинская формула мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Швейцарии.

"Цель конференции, сопредседателями которой станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, - завершить переговоры на уровне советников по национальной безопасности о принципах прочного и справедливого сотрудничества для мира в Украине. Эти принципы должны лечь в основу следующих этапов мирного процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обсуждении примут участие более 80 делегаций. Ключевые принципы формулы мира обсуждались в десяти рабочих группах.

"Швейцария участвует в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и подтверждению окончания войны. Вслед за первыми тремя встречами в Копенгагене, Джидде и на Мальте на четвертой встрече в Давосе будут представлены результаты работы рабочих групп и последующие шаги", - говорится в сообщении.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В частности, она предусматривает: