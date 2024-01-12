В обсуждении украинской формулы мира в Давосе примут участие более 80 делегаций
Украина и Швейцария 14 января проведут в Давосе четвертую встречу советников по национальной безопасности, на которой будет обсуждаться украинская формула мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Швейцарии.
"Цель конференции, сопредседателями которой станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, - завершить переговоры на уровне советников по национальной безопасности о принципах прочного и справедливого сотрудничества для мира в Украине. Эти принципы должны лечь в основу следующих этапов мирного процесса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обсуждении примут участие более 80 делегаций. Ключевые принципы формулы мира обсуждались в десяти рабочих группах.
"Швейцария участвует в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и подтверждению окончания войны. Вслед за первыми тремя встречами в Копенгагене, Джидде и на Мальте на четвертой встрече в Давосе будут представлены результаты работы рабочих групп и последующие шаги", - говорится в сообщении.
Украинская формула мира
Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.
В частности, она предусматривает:
- радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
- продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
- энергетическую безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- справедливость;
- экоцид, потребность немедленной защиты природы;
- недопущение эскалации;
- фиксацию окончания войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.