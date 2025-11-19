Зеленский высказался на фоне слухов о "мирном плане" для Украины от США

Глава украинского государства поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за сегодняшний визит. Украина ценит вовлеченность Турции в дипломатическую работу и всю ее активность. В ходе переговоров лидеры детально обсудили реальные пути к надежному и достойному миру.

"Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы завершить эту войну. И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец-то закончилась", - отметил он.

По словам Зеленского, Эрдоган предложил форматы разговора, которые он поддержал. И Украина ценит, что Турция готова предоставить для этого площадку.

"Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут принести результат. Но главное для остановки кровопролития и длительного мира - чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и обеспечит безопасность людям", - добавил президент.