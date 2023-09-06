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Зеленский о производстве нового оружия: обозначили с воинами приоритетные позиции

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Владимир Зеленский анонсировал новое производство украинского оружия и будущие поставки от международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

Зеленский, который вчера посетил украинских военных в Донецкой области, а сегодня на Бахмутском направлении отметил, что все запросы от наших воинов будут переданы высшим генералам, чиновникам и международным партнерам.

"Будет новая поставка. Очень важно - будет новое производство нашего оружия, обозначили с воинами несколько приоритетных позиций", - сказал лидер государства.

Производство украинского оружия

31 августа Президент Зеленский дал задание производить оружие, дальность поражения которого будет более 700 километров. Произошло это после того, как украинские военные с помощью отечественного вооружения поразили цель на расстоянии 700 км.

СМИ предположили, что речь может идти о беспилотниках, поскольку другие комплексы поражения пока не столь модернизированы и развиты.

 

 

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Владимир ЗеленскийОружие в Украине