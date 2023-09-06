Зеленский о производстве нового оружия: обозначили с воинами приоритетные позиции

Зеленский, который вчера посетил украинских военных в Донецкой области, а сегодня на Бахмутском направлении отметил, что все запросы от наших воинов будут переданы высшим генералам, чиновникам и международным партнерам.

"Будет новая поставка. Очень важно - будет новое производство нашего оружия, обозначили с воинами несколько приоритетных позиций", - сказал лидер государства.

Производство украинского оружия

31 августа Президент Зеленский дал задание производить оружие, дальность поражения которого будет более 700 километров. Произошло это после того, как украинские военные с помощью отечественного вооружения поразили цель на расстоянии 700 км.

СМИ предположили, что речь может идти о беспилотниках, поскольку другие комплексы поражения пока не столь модернизированы и развиты.