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Зеленский исключил любые территориальные уступки со стороны Украины

Суббота 15 марта 2025 16:38
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Зеленский исключил любые территориальные уступки со стороны Украины Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает временно оккупированные территории частью РФ. Он подчеркнул, что уступки по территориям невозможны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.

Зеленский подчеркнул, что эта позиция является неизменной. Он отметил, что вопрос территориальной целостности страны является одним из наиболее острых, особенно учитывая планы России.

"Наша позиция - мы не признаем оккупированные украинские территории российскими. В любом случае. Я сразу это говорю, что это острый вопрос. Я понимаю, что россиянам именно это и нужно. Где упрямые украинцы, туда и будем бить", - сказал президент.

Он также поделился, что во время встречи в Джидде США получили позицию Украины по этой проблеме, а также подчеркнул важность объяснения деталей ситуации, которые трудно донести словами.

Зеленский рассказал, показывали карту, и объясняли, почему невозможно, чтобы "жизнь в городе была разделена", когда одна часть остается под контролем Украины, а другая - под оккупацией.

"Они даже если знают об этом, то без деталей. Тогда люди понимают, как вернуть жизнь, не просто на бумаге. Поэтому не может быть замороженного конфликта, замороженного конфликта в городах, селах", - подчеркнул Зеленский, отметив необходимость решения конфликта и восстановления контроля над всеми территориями.

Напомним, ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял о том, что мир между Украиной и Россией будет предусматривать "своеобразную демаркацию", которую не хочет ни одна из сторон".

В то же время спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог допускал, что Украине по итогам мирного процесса, вероятно, придется пойти на территориальные уступки.

При этом Келлог подчеркивал, что потерю территорий не обязательно признавать юридически.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский уверял, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России на юридическом уровне.

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