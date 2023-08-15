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Зеленский посетил военных в Запорожской области и обсудил контрнаступление

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Вторник 15 августа 2023 16:56
Зеленский посетил военных в Запорожской области и обсудил контрнаступление Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский посетил Запорожскую область во вторник, 15 августа. Он пообщался с военными и обсудил с ними контрнаступление.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам президента, он побывал в Мелитопольском направлении. Там он посетил 3-ю бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

Ее бойцы принимали участие в боевых задачах на территории Донецкой и Луганской областей, в оборонных боях за Харьков, в освобождении деревень и поселков вблизи Харькова.

"Сейчас воины бригады ведут наступательные действия в Запорожском направлении. С командиром бригады обсудили наиболее проблемные вопросы", - написал президент.

Кроме этого, он посетил передовой пункт управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там он поблагодарил военных за защиту Украины на Ореховском направлении.

"Наши воины способны обеспечить Украине реальную свободу. Спасибо за вашу стойкость и за каждый метр результата!" – подчеркнул Зеленский.

Во время визита в Запорожскую область Зеленский также встретился со 118-й отдельной механизированной бригадой, ведущей наступление на Мелитопольском направлении.

"Шаг за шагом решительно идут к необходимому результату", – подписал видео президент.

Контрнаступление ВСУ

Тему контрнаступления Украины активно обсуждали еще до начала. Однако из-за значительного внимания к этой теме некоторые западные политики и в СМИ уже называли контрнаступление ВСУ "медленным", или не таким, как этого ожидалось.

При этом украинское военно-политическое руководство неоднократно отвечало на такие упреки. Там заявляли, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

К примеру, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что его раздражают такие комментарии , ведь "это не шоу, а каждый метр дается кровью".

Добавим, что в Совете национальной безопасности США отмечали, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины . Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

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Владимир Зеленский Запорожская область Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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