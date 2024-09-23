RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский посетил в США завод, где производят снаряды для Украины

Фото: Зеленский на американском оружейном заводе Скрентон (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в США посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания. На предприятии будет увеличено производство снарядов для Украины для артиллерии калибра 155 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Зеленского.

"Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас - для наших воинов, защищающих не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство", - написал он.

Зеленский отметил, что начал визит в Штаты "с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем".

По словам президента, именно на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир действительно может победить".

"Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена", - говорится в публикации Зеленского.

Глава Украинского государства также обнародовал фото с посещения завода Скрентон.

 

Зеленский в США посетил завод Скрентон, на котором производят для Украины артиллерийские снаряды (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

Визит Зеленского в США

Напомним, на этой неделе начался официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в Штаты. Глава государства ранее заявлял, что в рамках визита представит собственный "план победы" Украины, тесно связанный с военной помощью США.

По словам главы государства, этот план содержит ряд решений уже до конца этого года. С ним будут ознакомлены американский президент Джо Байден и кандидаты в президенты Камала Гаррис и Дональд Трамп.

Добавим, по данным прессы, во время визита Зеленский будет настаивать на приглашении Украины вступить в НАТО, и взять на себя обязательства по постоянным поставкам оружия в рамках плана победы Зеленского.

Детальнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина "Зеленский начал рабочий визит в США: осенью решится, что будет в этой войне".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиПомощь Украине