Зеленский посетил подтопленные районы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевскую область. Регион также пострадал от подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.
Зеленский в Николаевской области посетил Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец. Она оказалась под водой из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС.
"В подтопленных населенных пунктах осуществлена эвакуация людей, на местах - спасатели и представители власти. Снабжаем людей питьевой водой, необходимыми продуктами питания", - отметил президент.
Глава государства также сообщил, что в Снигиревской общине создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, работающий в круглосуточном режиме.
Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС ряд населенных пунктов Николаевской области тоже затопило. Больше всего пострадала Снегиревская община, также вода отрезала от материка Кинбурнскую косу.
По данным синоптиков, уровень воды в реке Южный Буг и Днепро-Бугском лимане побили исторический максимум. Так, за двое суток вода возле Николаева поднялась на 97 сантиметров.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский также посетил Херсонскую область, наиболее пострадавшую от подрыва Каховской ГЭС. Глава государства провел координационное совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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